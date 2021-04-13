НАТО і США підтримують Україну і застерігають Росію

НАТО і США знову висловили рішучу підтримку України і попередили Росію, щоб вона зупинила своє масоване нарощування своєї військової потужності біля східних кордонів України і в Криму. В окремих розмовах із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і державний секретар США Антоні Блінкен заявили про серйозне занепокоєння таким зосередженням російських військ, найбільшим від 2014 року.

Північноатлантичний союз допомагає Україні захистити себе самостійно, наголошує генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. НАТО надає Україні і політичну підтримку її територіальної цілісності і суверенітету, і практичну підтримку – в розбудові її інституцій оборони і безпеки, в модернізації і реформуванні її Збройних сил, у тренуванні, військових навчаннях, у тому числі спільних, і багатьма іншими способами, сказав він на пресконференції в Брюсселі після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«І ми постійно переглядаємо, як ми можемо далі посилювати і збільшувати практичну допомогу Україні, щоб допомогти їй захистити саму себе», – наголосив він.

Кулеба, зі свого боку, каже: Росія має зрозуміти, що місце України у світі демократичних країн, у західному світі, і що Захід не дозволить Росії похитнути демократію і суверенітет України. Міністр бачить стратегічну підтримку з боку друзів і партнерів у тому, щоб вони донесли це до Росії – що Україна не є частиною «російського світу».

Дмитро Кулеба: «Радий зустрітися з Єнсом Столтенберґом на початку свого візиту до Брюсселю. Україна попросила про позачергове засідання Комісії Україна – НАТО, бо Росія продовжує небезпечне нарощування сил і погроз. Ми обговоримо практичні шляхи підтримки України в час російської ескалації»

На оперативному ж рівні, вважає Кулеба, необхідні такі заходи, як нові санкції проти Росії, щоб стримати агресивні наміри Росії і підвищити для неї ціну агресії. Але, додав він, це могла б бути й «пряма підтримка» з метою зміцнити обороноздатність України.

«Деякі заходи, про які ми говоримо, можуть здатися дорогими, але ціна запобігання агресії все одно буде нижчою, ніж ціна за те, щоб зупинити війну і подолати її наслідки. Тож краще діяти зараз, щоб відвернути Росію від подальшої ескалації», – заявив Кулеба.

Обидва діячі також підтвердили, що ймовірне членство України в НАТО не залежить від забаганок Росії, яка виступає різко проти такої можливості. «Ми рішуче підтримуємо суверенне право України звернутися з проханням про вступ і самій вирішувати свій шлях, і потім 30 союзників у НАТО, і тільки вони будуть вирішувати, чи виконані стандарти», – наголосив Столтенберґ.

За його словами, саме тому в НАТО підтримують намагання України реформуватися й модернізуватися – бо це найкращий шлях до євроатлантичної інтеграції. «Ми рішуче відкидаємо думку про те, що ми чуємо від Москви, – що Росія має якесь право вето, право не дозволяти іншим країнам здійснювати їхнє суверенне право вирішувати власний шлях, включно з тим, до яких безпекових структур вони хочуть належати, зокрема й включно з членством у НАТО», – сказав генсекретар.

У своєму виступі на пресконференції Столтенберґ заявив, що значне нарощування військової сили Росії в Україні і навколо неї невиправдане, не пояснене і викликає глибоке занепокоєння. Росія мусить зупинити його, зупинити свої провокації і піти на негайну деескалацію, сказав він.

Генсекретар також висловив жаль, що Росія вирішила не брати участі в нещодавній зустрічі в ОБСЄ, щоб розвіяти занепокоєння щодо її незвичної військової активності. Росія має виконувати свої міжнародні зобов’язання, додав він.

Із іншого боку, він нагадав, що в НАТО підтримують далекосяжні плани реформ в Україні, які зроблять її стійкішою і допоможуть просунути євроатлантичні прагнення Києва. НАТО дотримується рішень свого Бухарестського саміту 2008 року, на якому було підтверджене право України і Грузії на членство в майбутньому, коли ці країни виконають передумови для вступу і забажають цього, сказав він.

«Реформи наблизять Україну до НАТО. І ми хочемо, щоб Україна досягла успіху в цьому. Ми віддані тому, щоб допомогти вам досягти цього», – наголосив Столтенберґ.

Повний переклад пресконференції українською мовою, оприлюднений на сайті НАТО

За словами ж Кулеби, нинішня зустріч має на меті уникнути помилки 2014 року, коли Росія була готова діяти швидко, щоб досягти своїх воєнних цілей у Криму й на Донбасі, тоді як західні партнери України обмірковували свої реакції на ті дії. «Росія більше не зможе нікого заскочити зненацька. Україна і наші друзі лишаються насторожі. Ми не втрачаємо і не будемо втрачати часу. І якщо Москва піде на будь-який нерозсудливий крок чи почне новий оберт насильства, це їй обійдеться дорого в усіх розуміннях», – сказав міністр.

«Я хочу запевнити, що Україна не хоче війни. Ми не плануємо ніякого наступу чи ескалації. Україна віддана дипломатичним і політичним засобам залагодження конфлікту», – наголосив Кулеба.

Тим часом саме Росія, звернув він увагу, збирає війська навколо України з трьох напрямів: на північному сході, на півдні в Криму і на сході з боку Донбасу. Крім того, додав він, «протягом останніх тижнів Росія різко наростила свою войовничу пропаганду, яка дегуманізує українців і підбурює до ненависті до України». «Іще більше непокоїть те, що російські посадовці приєднуються до цієї кампанії і відверто погрожують Україні війною і знищенням української державності», – сказав Кулеба.

У пресрелізі за результатами засідання Комісії Україна – НАТО були повторені ті самі тези: усі союзники в НАТО підтвердили свою підтримку територіальної цілісності й суверенітету України й наголосили, що Росія мусить зупинити нарощування військової присутності в Україні й навколо неї, зупинити свої провокації і негайно піти на деескалацію.

Крім того, союз НАТО знову закликав Росію дотримуватися мінських домовленостей, зупинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з території України, а також конструктивно взаємодіяти з ОБСЄ з приводу своєї військової активності.

Окремо члени НАТО високо оцінили стриманість України перед лицем провокацій Росії, мовиться в повідомленні.

Але на цьому програма перебування Дмитра Кулеби в Брюсселі не закінчилася: він мав іще зустріч із державним секретарем США Антоні Блінкеном, який цього дня теж прибув до штабквартири НАТО.

«Радий зустрітися з колегою і другом, держсекретарем Блінкеном, у Брюсселі в час, коли Росія продовжує своє небезпечне нарощування сил і войовничу риторику. Ми маємо відбити Москві охоту йти на подальшу ескалацію, зокрема чітким сигналом, що ціна будь-якої нової воєнної авантюри буде надто високою», – написав Кулеба у твітері.

«Хотів би нагадати, що російське нарощування сил відбувається не тільки вздовж кордону України, а й уздовж кордону демократичного світу. На тисячі кілометрів на північ і на схід від нашого кордону з Росією демократії немає. Тож це боротьба, яка відбувається між демократіями й авторитаризмом. У цій боротьбі підтримка США абсолютно вирішальна і щиро цінується», – сказав Кулеба під час відкритої для журналістів частини зустрічі з Блінкеном.

Держсекретар США, традиційно підтвердивши підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, наголосив, що це особливо важливо в час, коли Росія здійснює щодо України вкрай провокативні дії, які «глибоко непокоять не тільки Україну, але й США і, звичайно, багатьох наших союзників і партнерів».

За його словами, протягом наступних днів він буде консультуватися з приводу цієї ситуації з союзниками в НАТО і з партнерами.

«Я зустрівся сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України перед лицем постійної агресії Росії на Донбасі і в Криму», – написав Блінкен у твітері.

Крім того, мовиться в повідомленні про цю зустріч, яку оприлюднив речник Держдепартаменту Нед Прайс, Блінкен «висловив стурбованість через свідомі дії Росії для ескалації напруженості з Україною, зокрема, своєю агресивною риторикою і дезінформацією, дедалі частішими порушеннями перемир’я і пересуванням військ в окупованому Криму і біля кордонів України».

Також, мовиться в повідомленні, Блінкен і Кулеба «обговорили важливість просування верховенства права й економічних реформ в Україні, щоб зміцнити українські інституції, підтримати антикорупційні зусилля і просунути здійснення її прагнень євроатлантичної інтеграції».

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США і ЄС), а також НАТО вже висловили їй свою підтримку.