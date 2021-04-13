Нові санкції підвищать для Росії ціну агресії – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід посилити санкції проти Росії на тлі її ескалації на кордоні. Про це він сказав на спільній пресконференції із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Брюсселі 13 квітня.

«Стратегічно, Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до демократичного світу, світу Заходу, і Захід не дозволить Росії нищити українську демократію та суверенітет. Це дуже просте і зрозуміле повідомлення, яке наші друзі та партнери можуть передати Росії: Україна на є частиною російського світу і ніколи не вважатиметься такою», – заявив Кулеба.

Він додав, що на операційному рівні проти Росії потрібні додаткові заходи.

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«Це може бути, як зазначив генеральний секретар, новий раунд санкцій, який посилить ціну для російської агресії. Це може бути пряма підтримка, спрямована на посилення оборонних можливостей України, адже ми знаємо, що Росія не шкодує зусиль, аби завадити третім країнам співпрацювати з Україною в оборонній сфері. Росія дуже намагається підважити наші оборонні можливості. Є тільки одна річ, яку я хотів би підкреслити тут: ціна деяких заходів, про які ми говоримо, може здаватися високою, але ціна превенції все ще нижча, ніж ціна зупинки війни і подолання її наслідків. Тому краще діяти зараз, щоб зупинити Росію від подальшої ескалації», – пояснив міністр.

Столтенберґ, говорячи про співпрацю Києва з Альянсом, нагадав про види підтримки, яку НАТО надає Україні. Серед них – допомога в модернізації Збройних сил і спільні навчання.

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«НАТО і Україна розвинули міцну співрацю, яка посилилася протягом останніх років, в тому числі за рахунок партнерства з розширеними можливостями. Ми також посилили присутність у Чорному морі, більше морських суден і візитів у порти. Ми постійно шукаємо нових шляхів надати Україні підтримку і допомогу», – сказав він.

Раніше 13 квітня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна закликає міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії.