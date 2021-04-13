Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми на Донбасі у 2018 році

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми Донецької області в серпні 2018 року.

«Для когось це значило, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому», – заявив Зеленський в коментарі журналу Time.

Коментуючи ескалацію на Донбасі, він висловив думку, що Росія хоче, «щоб Захід боявся російської сили».

«Те, що вони хочуть зробити, – це підвищити градус настільки, щоб показати, що Захід похитнеться в підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду тест», – зазначив Зеленський.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС та НАТО – висловили Києву свою підтримку.