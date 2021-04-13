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13 квітня 2021, Київ 12:25
Новини | Політика

Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми на Донбасі у 2018 році

Коментуючи ескалацію на Донбасі, Зеленський висловив думку, що Росія хоче, «щоб Захід боявся російської сили»

Президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль Шуми Донецької області в серпні 2018 року.

«Для когось це значило, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому», – заявив Зеленський в коментарі журналу Time.

Коментуючи ескалацію на Донбасі, він висловив думку, що Росія хоче, «щоб Захід боявся російської сили».

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«Те, що вони хочуть зробити, – це підвищити градус настільки, щоб показати, що Захід похитнеться в підтримці України, що вони насправді не бачать у нас партнера. Це свого роду тест», – зазначив Зеленський.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

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