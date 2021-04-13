«Ми гаряче підтримуємо право України подавати заявку і самостійно визначати свій шлях» – Столтенберґ

Ключовим для вступу України до НАТО є бажання Києва та готовність країн-членів схвалити заявку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ за підсумками спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, відповідаючи на запитання журналістів, чи може Україна стати членом НАТО, якщо на той момент ще не поверне під контроль Крим та частину Донбасу.

Росія наразі прагне встановити таку сферу впливу, щоб наказувати своїм сусідам, що ті можуть і не можуть робити. НАТО таку політику не підтримує, наголосив Столтенберґ.

«Ми намагаємося залишити в минулому формат, за якого великі країни вирішують, що можуть робити менші. Тож ми гаряче підтримуємо право України подавати заявку і самостійно визначати свій шлях. І тоді це вже буде на розсуд 30 країн-членів вирішувати, коли необхідних стандартів буде досягнуто. Тому ми й підтримуємо реформи в Україні», – сказав Столтенберґ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 12 березня обговорили необхідність негайного припинення концентрації російських військ поблизу кордону з Україною. Сторони, зокрема, говорили про «єдиний підхід у відповідь на провокаційні дії Росії вздовж кордонів України».

Голови МЗС країн «Групи семи» (G7) та голова європейської дипломатії Жозеп Боррелтакож закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.