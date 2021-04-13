Американські ракетні комплекси Patriot мають бути в Україні – Єрмак

США повинні розмістити ракетні комплекси Patriot в Україні, вважає голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Україна тримає лінію проти Росії не тільки за нас, але і за Захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі – в Польщі. Вони повинні бути тут», – сказав Єрмак виданню Time.

В коментарі цьому ж виданню президент України Володимир Зеленський поставив під сумнів рішення взяти під контроль населений пункт Шуми Донецької області в серпні 2018 року.

«Для когось це значило, що ми круті хлопці. Для інших це означало, що їхні сини не повернуться додому», – заявив Зеленський.

Коментуючи ескалацію на Донбасі, він висловив думку, що Росія хоче, «щоб Захід боявся російської сили».

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС та НАТО – висловили Києву свою підтримку.