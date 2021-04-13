Концентрація військ Росії на кордоні «невиправдана і непояснена» – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив дії Росії на кордоні з Україною. Відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі 13 квітня.

Столтенберґ назвав концентрацію російських військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму «найбільшою» з моменту російської анексії півострова в 2014 році. Він також вказав на загострення на фронті і висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських військових.

«Російська значна військова концентрація є невиправданою, непоясненою і глибоко тривожною. Росія повинна припинити це військове нагнітання в Україні та на її кордоні, зупинити провокації та почати негайну деескалацію. Ми шкодуємо через рішення Росії не брати участі в нещодавньому засіданні ОБСЄ, аби розвіяти тривоги через її незвичну військову діяльність. Росія повинна поважати свої міжнародні зобов’язання», – сказав він.

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Столтенберґ нагадав, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликав Росію припинити підтримку незаконних збройних угруповань на сході України та вивести війська з української території.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.