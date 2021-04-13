Кравчук про агресію Росії: треба бути готовими до будь-якого сценарію

Голова української делегації, колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні слід бути готовою до будь-якох дій Росії, зокрема, й до повномасштабної агресії. Про це він сказав у програмі «Утро» телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Я чув слова Зеленського, що Україна готова відбивати агресію. Справа в тому, він казав, вона не лише сьогодні готова, а вже останні сім років, просто різний рівень гостовності. Тому що складно сказати, коли Росія почне реалізовувати свою агресивну риторику. Ця риторика вже вийшла за рамки ЗМІ на рівень міністра закордонних справ, рівень Пєскова, тобто на рівень держави», – сказав він.

Не можна сказати, що «війна розпочнеться завтра», але за такої риторики, скупчення військ і загострення на Донбасі, не слід виключати жоден сценарій дій Росії, наголосив Кравчук.

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Донбас заявив CNN, що можливість російського вторгнення до України цілком реальна і держава до цього готова.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.