США направлять до Німеччини додатково 500 своїх військових

Сполучені Штати направлять додатково 500 своїх військовослужбовців до Німеччини. Про це заявив під час візиту у Берлін глава Пентагону Ллойд Остін.

Його слова стали підтвердженням того, що нова адміністрація США переглядає плани попереднього президента Дональда Трампа, який збирався вивести з Німеччини близько 12 тисяч військових.

«Ми більше не плануємо скорочення військ», – наголосив Остін на спільній пресконференції з міністром оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Остін додав, що посилення американського контингенту на німецькій території має продемонструвати рівень партнерства між країнами і відданість Вашингтону своїм зобов’язанням перед НАТО.

Президент США Джо Байден під час передвиборної кампанії минулого року і після вступу на посаду в січні не раз заявляв, що має намір відновити трансатлантичні зв’язки країни з союзниками по НАТО після непростого періоду відносин за адміністрації Трампа.

Також під час візиту до Німеччини Остін заявив, що Вашингтон не дозволить, щоб дискусії навколо будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» нашкодили американо-німецьким відносинам. «Ми заявляли про наше неприйняття цієї угоди і того впливу, який насправді отримає Росія. Але ми не допустимо, щоб ця проблема постала на шляху наших значних зв’язків з Німеччиною», – наголосив глава Пентагону.

США і низка країн ЄС не раз заявляли, що трубопровід з Росії до Німеччини посилить залежність цієї країни і ЄС в цілому від російських газових поставок, і що це може призвести до розширенням політичного впливу Москви.

Росія наполягає, що вважає «Північний потік-2» виключно економічним проектом.