Доля «Північного потоку-2» залежить від послідовності адміністрації США – Коболєв

Завершення реалізації російсько-німецького проєкту «Північний потік-2» залежить насамперед від політики адміністрації США на чолі з президентом Джо Байденом. Про в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Це буде залежати, в першу чергу, від того, наскільки нова адміністрація США буде послідовна і, я б навіть сказав, жорстка в застосуванні санкцій, які вже були схвалені Палатою представників і Сенатом США. Якщо ці санкції будуть розширені, я думаю, що проєкт завершений не буде», – сказав Коболєв.

Він додав, що українська сторона веде у США «не стільки переговори, скільки роз’яснювальну роботу: роботу в Конгресі, роботу в Сенаті». «Ми пояснюємо, в чому сенс проєкту, як він може вплинути на Україну, на безпеку Європи, на весь регіон… Починаючи від посилення домінантного становища «Газпрому» на європейському ринку газу, закінчуючи військовими загрозами для України, а, відповідно, і для східних країн Євросоюзу», – наголосив керівник «Нафтогазу».

Газопровід з Росії до ФРН по дну Балтійського моря зараз побудований на 95% і може бути завершений упродовж місяців – у разі відсутності санкцій. Вашингтон вважає, що запуск «Північного потоку-2» зробить Європу більш залежною від постачання енергоносіїв із Росії і, відповідно, посилить політичний вплив Москви на ЄС. Адміністрація президента США Джо Байдена не виключає запровадження нових санкцій у зв’язку з будівництвом.

Американська влада вже запровадила санкції проти російської компанії KVT-RUS, яка вважається оператором судна-трубоукладача Fortuna. Обмежувальні заходи набрали чинності незадовго до завершення терміну повноважень попереднього американського президента Дональда Трампа.

Експерти не виключають, що Берлін розраховував на пом’якшення позиції Вашингтона після приходу до влади Байдена, але, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, «Північний потік-2» – це «погана ідея, погана для Європи, погана для Сполучених Штатів».

Москва і Берлін заявляють, що «Північний потік-2» вартістю 11 мільярдів доларів має переважно економічні завдання.