В оточенні Меркель закликали до мораторію на добудову Nord Stream 2

В оточенні канцлера Німеччини Анґели Меркель закликали до мораторію на добудову газопроводу «Північний потік-2» за участю Росії. Думка, висловлена координатором трансатлантичного співробітництва при уряді ФРН Петером Баєром, розходиться з офіційною позицією Берліна, який підтримує завершення добудови – всупереч жорсткій критиці проєкту з боку Сполучених Штатів.

«Цей проєкт – це серйозна перешкода для нового старту трансатлантичних зв’язків», – наводить 31 березня слова Петера Баєра видання Wirtschaftswoche. Чиновник додав, що американці чекають від Німеччини не лише зміни риторики, а й відповідних дій.

Газопровід з Росії до ФРН по дну Балтійського моря зараз побудований на 95% і може бути завершений упродовж місяців – у разі відсутності санкцій. Вашингтон вважає, що запуск «Північного потоку-2» зробить Європу більш залежною від постачання енергоносіїв із Росії і, відповідно, посилить політичний вплив Москви на ЄС. Адміністрація президента США Джо Байдена не виключає запровадження нових санкцій у зв’язку з будівництвом.

Американська влада вже запровадила санкції проти російської компанії KVT-RUS, яка вважається оператором судна-трубоукладача Fortuna. Обмежувальні заходи набрали чинності незадовго до завершення терміну повноважень попереднього американського президента Дональда Трампа.

Експерти не виключають, що Берлін розраховував на пом’якшення позиції Вашингтона після приходу до влади Байдена, але, як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, «Північний потік-2» – це «погана ідея, погана для Європи, погана для Сполучених Штатів».

Москва і Берлін заявляють, що «Північний потік-2» вартістю 11 мільярдів доларів має переважно економічні завдання.