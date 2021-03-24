Сенатори-демократи закликали адміністрацію США прискорити введення санкцій проти «Північного потоку-2»

Сенатори-демократи Боб Менендес і Джин Шахін у вівторок закликали адміністрацію Байдена вдатись до повномасштабних дипломатичних заходів, щоб зупинити будівництво трубопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського газу до Європи.

Боб Менендес, голова Комітету з міжнародних відносин, і Джин Шахін, яка очолює підкомітет з питань співробітництва в Європі та питань регіональної безпеки, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена з проханням запровадити санкції, передбачені чинним законодавством.

«Будівництво цього трубопроводу має бути зупинено, і для цього потрібно ваше керівництво, – йдеться у зверненні. – Ми ... наполегливо закликаємо прискорити зусилля для запровадження повномасштабних санкцій проти «Північного потоку-2», з огляду на невідкладність питання». Сенатори наголосили, що якщо будівництво буде тривати, то газопровід може бути запущений вже цього року.

Демократи в Україні заслуговують на нашу підтримку та допомогу

Автори листа також висловили сподівання, що президент США Байден незабаром «напряму взаємодіятиме з президентом Зеленським».

«Україна перебуває на демократичній траекторії, і хоча це прогрес не завжди прямолінійний, демократи в Україні заслуговують на нашу підтримку та допомогу», – відзначається у листі.

Держдепартамент поки не відповів на прохання агентства Reuters прокоментувати звернення сенаторів.

23-го березня державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг Німеччину стосовно «Північного потоку-2» і назвав газогін «поганою ідеєю» для США та Європи. Під час свого виступу в НАТО, Блінкен також оголосив, що обговорить питання добудови російського газотранзитного проекту з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.

«Північний потік-2», який будується російської державною енергетичною компанією «Газпром» і її західними партнерами, подвоїть пропускну спроможність існуючого трубопроводу для транспортування російського газу до Німеччини по дну Балтійського моря.

Трубопровід пролягає в обхід України, що може позбавити її доходів від транзиту російського газу і негативно вплинути на зусилля Києва у боротьбі з агресією Росії.

Адміністрація Байдена неодноразово засуджувала будівництво трубопроводу.