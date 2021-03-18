Сенат США затвердив нового директора ЦРУ

Сенат США затвердив Вільяма Бернса на посаді директора Центрального розвідувального управління.

Комітет розвідки Сенату США одноголосно підтримав кандидатуру Бернса раніше цього місяця. Швидкому призначенню завадив сенатор-республіканець із Техасу Тед Круз. Він блокував розгляд кандидата на посаду директора ЦРУ, щоб вплинути на адміністрацію президента США Джо Байдена і посилити тиск через російський газопровід «Північний потік-2».

18 березня Круз привітав заяву державного секретаря Ентоні Блінкена, що США підтверджують двопалатні, двопартійні та урядові зобов'язання зупинити «путніський трубопровід «Північний потік-2».

Після цього він розблокував швидке призначення Бернса та Браяна Маккеона – кандидата на посаду заступника міністра менеджменту та бюджету США.

Бернс є колишнім послом США в Москві, дипломатом із 33-річним стажем.

Будівництво «Північного потоку-2» розпочалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт є суто економічним, а не політичним.