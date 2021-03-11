США обіцяють посилити підтримку України. По яких напрямках?

Державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті зовнішніх відносин Палати представників США заявив, що Сполучені Штати збираються посилити підтримку України. У чому ж конкретно?

Слухання в Конгресі щодо пріоритетів зовнішньої політики США тривали майже 5 годин. Окрему увагу деякі конгресмени зосередили на Росії та її зловмисному впливу в Європі, зокрема і агресії проти України.

«Ми рішуче виступаємо проти спроб Росії анексувати Крим та проти її агресії на Донбасі, на сході Україні».

«Ми рішуче підтримуємо Україну і збираємося посилити нашу підтримку – в безпековому, економічному плані, а також в її зусиллях зміцнити власну демократію».

«Це життєво важливо, бо як ви знаєте, один з викликів України це протистояння агресії ззовні, з боку Росії. Але вона також має справитись всередині, з своїми власними викликами – зокрема з проблемою корупції. Ми налаштовані працювати над усім цим»

З такими тезами щодо України виступив на слуханнях Держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, першим пріоритетом зовнішньої політики США зараз є подолання пандемії. Адже якою б успішною не була кампанія вакцинації в Сполучених Штатах, допоки вірус поширюється та мутує в інших країнах, він може повернутись до Америки. Але разом із коронавірусом, США налаштовані боротись і з вірусом пропаганди.

Боротьба із дезінформацією

Я поділяю вашу стурбованість щодо дезінформації про вакцини, яку зокрема поширює Росія, – заявив Блінкен, відповідаючи на питання конгресменів. Це неймовірно небезпечно, це завдає шкоди безпосередньо країнам, які причетні до цього – вони не будуть у повній безпеці, поки більшість світу не вакцинується».

Одним із найгостріших питань у трансатлантичних відносинах зараз є добудова російського трубопроводу «Північний потік-2».

Трубопровід порушує економічну і стратегічну стабільність в Україні та Польщі

Конгресмени занепокоєні тим, що Білий дім зволікає із впровадженням санкцій. Однак Ентоні Блінкен запевнив законодавців, що позиція адміністрації є незмінною.

«Президент Байден вважає, що «Північний потік-2» – це погана ідея. Він говорив про це неодноразово, і я поділяю його погляди. Трубопровід порушує принципи енергетичної безпеки самого ЄС, ставить під загрозу економічну і стратегічну стабільність в Україні та Польщі. Ми виступаємо проти цього і будемо це робити надалі», – сказав Ентоні Блінкен.

Сполучені Штати вже запровадили санкції щодо російського судна «Фортуна», яке прокладає трубопровід. Але конгресмени наполягають, що цього недостатньо.

Посилення санкцій буде

Ентоні Блінкен сказав, що Білий дім розглядає введення нових санкцій. Однак, за його словами, перед цим слід провести юридичну перевірку та зібрати доказову базу.

«Інколи щось здається очевидним, але можливо це не так. Корабель, який перебуває в зоні будівництва, не обов’язково може мати відношення до трубопроводу. Перед тим, як рухатись далі, нам потрібно переконатись, що це правда. Але ми зобов’язуємось продовжити роботу над цим», – заявив Держсекретар.

Ентоні Блінкен нагадав, що серед інших пріоритетів зовнішньої політики США: