Волкер назвав причини корупції в Україні

Корупція в Україні – це симптом більшої проблеми, що полягає в політичній та економічній структурі, «де кілька людей володіють величезною частиною всього», заявив під час публічної дискусії колишній спеціальний представник уряду США з питань України (у 2017-19 роках) Курт Волкер.

«Люди говорять про корупцію в Україні як проблему. Так, корупція в Україні – це проблема. На мій погляд, це – симптом, це симптом більшої проблеми. Більша проблема – політична та економічна структура, де кілька людей володіють величезною частиною всього. Це дає їм економічну владу, а економічна влада використовується для політичного впливу… Це неминуче. Корупція – радше, засіб, аніж мета. Це спостерігається в Україні з перших днів незалежності», – сказав Волкер.

Він також провів паралель між ситуацією в Україні та ситуацією у США у XIX столітті, коли невелика кількість людей володіла значною кількістю ресурсів та здійснювала вплив на політику.

Волкер заявив, що вирішенням стало впровадження антитрастового законодавства, що встановлювало ліміт на обсяг певного виду бізнесу, однак дозволяло підприємцям зберегти гроші. Це дало змогу «перетворити бізнесменів на філантропів».

Колишній спецпредставник уряду США зазначив, що щось подібне необхідно втілити в Україні: встановити допустимі ліміти, дати людям час і можливість реінвестувати гроші в інші сфери.

«Ряд реформ за часів Порошенка та особливо упродовж першого року адміністрації Зеленського були викликом для України. Є сили, які борються проти них зараз. Це виклик для уряду зберегти їх на своєму шляху», – зауважив Волкер.

Він також зазначив, що США почали бути більш активними у впровадженні санкцій щодо українських бізнесменів. І, відповідно, чекають від України такого ж кроку.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.