Речниця Зеленського прокоментувала можливість запровадження санкцій проти Коломойського

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського є «початком». Вона сказала про це в інтерв’ю виданню «Гордон», оприлюдненому 8 березня.

«Так, санкція визначена, яка є більше символічною і свідчить, що у них є докази його корупції, оскільки там звучить чітко слово «корупція». Я думаю, що це не кінець. Думаю, це початок», – сказала Мендель.

Водночас на запитання про те, чи будуть схожі заходи запроваджені проти бізнесмена в Україні, Мендель відповіла: «Подивимося».

На уточнювальне запитання вона не відповіла, а також не дала прямої відповіді на те, чи зможе Україна видати бізнесмена США, де проти нього ведуть розслідування.

«Подивимося. Я ж не ворожка... Буде як буде... Ми ж стоїмо за інтереси і держави, і кожного українця», – сказала речниця Зеленського.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.