Експерти: адміністрація Байдена має зупинити «Північний потік-2»

Російський газопровід «Північний потік-2» загрожує не тільки економіці України, але і трансатлантичній єдності між Німеччиною та США, вважає Михайло Гончар, український експерт з енергетики Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

«Запуск цього проєкту символізуватиме перемогу путінської клептократії та російської корупції над західною демократією, перемогу Росії та Німеччини над Сполученими Штатами, домінування російсько-німецького альянсу в Європі й розрив трансатлантичної єдності», – сказав Михайло Гончар днями під час 12-тої щорічної конференції «Діалог США та України про безпеку».

Гончар та інші експерти говорили про «Північний потік-2», газопровід із Росії до Західної Європи в обхід України, у рамках дискусії про те, як адміністрація нового президента США Джо Байдена може допомогти Україні в питаннях економічної та енергетичної безпеки.

Спільною тезою було те, що адміністрація Байдена має зупинити «Північний потік-2». Після річної паузи через санкції введені попередньою адміністрацією США, Росія змогла відновити будівництво проєкту.

«Сполучені Штати можуть використати комплексний асиметричний підхід, якщо Росія продовжить підтримувати «Газпром» у будівництві «Північного потоку-2, – пояснює Гончар. – Це означає, що інші російські державні компанії, такі як «Газпромнефть» та «Росатом»… можуть потрапити під санкції».

Гончар також зазначив, що США можуть накласти додаткові санкції на Росію через те, що вона утримує більше сотні українців політичними в’язнями, як адміністрація Байдена зробила після ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

«Нові газові чи інші енергетичні проєкти між європейськими країнами, насамперед Німеччиною та Росією, неможливі, якщо Росія продовжує ці репресії», – вважає Гончар.

Запуск цього проєкту [Північний потік-2] символізуватиме перемогу путінської клептократії та російської корупції над західною демократією

«Північний потік-2» має з'єднати Росію й Німеччину дном Балтійського моря. Із загальних 1230 кілометрів газопроводу, залишилося прокласти трохи менше 150 кілометрів труби. Роботи хочуть закінчити вже в червні цього року.

Проте Андерс Ослунд, експерт з економіки Східної Європи американського аналітичного центру «Антлантична рада», переконаний, що Росії не вдасться закінчити цей проєкт.

Російське судно «Фортуна» та «Академік Черський», яке недавно долучилося, можуть прокладати лише по 400 метрів труби за день. Це означає, що знадобиться щонайменше шість місяців, щоби завершити будівництво трубопроводу, тобто до вересня цього року.

Доти адміністрація Байдена має достатньо часу, щоби зупинити проєкт через переговори з урядом Німеччини, вважає Ослунд.

Крім того, опір «Північному потоку-2» чинитиме німецька партія «зелених», а вона може отримати багато місць у Бундестазі на німецьких парламентських виборах у вересні та сформувати новий уряд.

«Якщо доти трубопровід не завершать, а це, я думаю, фізично неможливо, тоді трубопровід не збудують взагалі», – каже Ослунд.

Аріель Коен, експерт «Атлантичної ради» з енергетики, має менш оптимістичні прогнози. Якщо німецькі «зелені» й матимуть успіх на виборах, їм доведеться сформувати коаліцію з чинною правлячою партією Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократичною партією, де вони все одно будуть у меншості. Обидві ці більші партії підтримують «Північний потік-2».

Коен також вважає, що нова адміністрація США має зробити більше, якщо хоче зупинити будівництво російського газопроводу.

«Досі адміністрація Байдена показала, що її підхід до санкцій є дуже обмеженим. Вони накладають певні санкції на деяких російських чиновників, але, я думаю, Росія в тому стані, коли їм на це все одно», – каже Коен.