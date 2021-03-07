Американські експерти запропонували адміністрації Байдена стратегію щодо України

Стратегію США щодо України запропонували адміністрації президента США Джо Байдена низка американських експертів. Аналітичну записку для Білого дому ініціював американський аналітичний центр «Атлантична рада».

Байдену, серед іншого, рекомендують скористатись прагненням Зеленського «взаємодіяти з новою командою Байдена».

«Зеленський відрізняється від свого попередника, – мовиться в аналітичній записці. – Він з російськомовного сходу України, він не був активним учасником Революції Гідності, у нього було мало контактів із Заходом, і він потрапив під бурю в час першого імпічменту Трампа, де Україна була в центрі уваги».

Американський уряд вже дослухався до однієї з наших порад і запровадив санкції щодо Ігоря Коломойського.

Крім того, автори документу рекомендують адміністрації Байдена вжити низку безпекових і дипломатичних кроків щодо України, а також зайняти чітку позицію щодо її внутрішніх реформ. Санкції щодо Ігоря Коломойського вони називали частиною цієї політики.

США повинні уповноважити конкретного високопосадовця, який буде контактною особою з питань реформ в Україні

«Гадаю найважливішим питанням, хоча не єдиним важливим, є внутрішні реформи в Україні. США повинні уповноважити конкретного високопосадовця, який буде контактною особою з питань реформ в Україні, потрібно визначити пріоритети зі створення незалежних судів, вжити заходів щодо основних корумпованих осіб, які підривають реформи. І я задоволений, що американський уряд вже дослухався до однієї з наших порад і запровадив санкції щодо Ігоря Коломойського», – сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, директор євразійського Центру «Атлантичної ради», а також співавтор цього документу.

Серед інших реформ в Україні, адміністрації Байдена рекомендують співпрацювати з Києвом, щоб українська влада провела реформу Генеральної прокуратури, оновила повноваження Національного антикорупційного бюро України.

Білому дому рекомендують виступати «за повну лібералізацію енергетичного ринку України, США також повинні допомогти встановити повну прозорість щодо справжніх власників найбільших ЗМІ в Україні», мовиться у документі.

США мають просувати американські та інші міжнародні інвестиції в Україну, якщо в Україні впроваджуються основні реформи.

«Ми маємо вимагати антимонопольного законодавства і промотувати незалежність Національного банку України», – сказав Джон Гербст.

США повинні посилити безпеку у південносхідній частині Європи та в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО

У сфері зовнішньої політики адміністрації президента США рекомендують негайно призначити посла США в Україні, збільшити американську допомогу Україні щонайменше до 500 мільйонів доларів на рік, посилити санкції щодо Москви, а також «зайняти активну роль в дипломатичних зусиллях на Донбасі, тому що Мінський процес заморожений», додав Джон Гербст.

«США повинні посилити безпеку у південносхідній частині Європи та в Чорному морі, поглибити інтеграцію України в НАТО. І треба бути певними, що Україна робить все необхідне, аби зрештою стати членом НАТО», – зазначили автори документу.

Адміністрації Байдена рекомендують також бути непохитними в позиції щодо закінчення будівництва газопроводу «Північний потік-2», втримувати міжнародний тиск через російську окупацію Криму і підтримати «Кримську платформу».

Авторами документи є колишні посли США в Україні Вільям Тейлор та Джон Герст, колишній співробітник Білого дому в Адміністрації Обами Деніел Фрід, а також експерти «Атлантичної Ради» Мелінда Герінг, Александр Вершбоу, Андерс Аслунд.