Держсекретар США застерігає Німеччину щодо «Північного потоку-2»

Державний секретар США Антоні Блінкен, який прибув до Брюсселя на першу для себе зустріч голів МЗС країн-членів НАТО, підтвердив позицію Вашингтону щодо російського проєкту газопроводу «Північний потік-2»: він суперечить інтересам Європейського союзу і йде на шкоду Україні.

Як сказав він на пресконференції, про це він має говорити під час планованої зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. За його словами, це буде їхня перша особиста зустріч, хоча вони спілкувалися вже багато разів.

Держсекретар нагадав, що президент США Джо Байден дуже чітко заявляв, що цей газогін є поганою ідеєю – «поганою для Європи, поганою для США, врешті, вона суперечить цілям енергетичної безпеки самого ЄС».

Крім того, проєкт «має потенціал підірвати інтереси України, Польщі і низки інших близьких партнерів і союзників», додав Блінкен.

За його словами, він сподівається, що буде мати можливість повторити це під час зустрічі з Маасом і також нагадати й про законодавство США, яке вимагає накладати санкції на компанії, що беруть участь у намаганнях завершити газопровід.

Будівництво «Північного потоку-2» – це спільна ініціатива російського державного газового велетня «Газпрому» і ще низки європейських компаній: німецьких Uniper і Wintershall Dea, британсько-нідерландської Royal Dutch Shell, австрійської OMV і базованої у Франції Engie.

«Північний потік-2» має подвоїти пропускну здатність уже наявного «Північного потоку» до 110 мільярдів кубометрів газу на рік для обох трубопроводів разом.

Для влади Росії, яка нині є найбільшим у світі експортером енергоносіїв і покладається на продаж нафти й газу і для наповнення бюджету, і для розбудови геополітичного впливу, цей проєкт вкрай важливий.

Сполучені Штати, які наклали проти проєкту кілька пакетів санкцій, відкидають таке трактування: головне занепокоєння США з цього огляду полягає в тому, що цей газогін може далі збільшити залежність Європи від російського газу, підірвати її енергетичну незалежність і потенційно збільшити політичний вплив Москви в регіоні, а також створити загрозу безпеці України, поставивши під сумнів транзит російського газу через її територію.

США, як і Україна і низка східноєвропейських держав, наголошують, що проєкт «Північний потік-2» економічно необґрунтований і є суто політичним, а відтак його треба зупинити. Росія, а також Німеччина і деякі з партнерів проєкту продовжують наполягати на його виправданості.

Тим часом із проєкту «Північного потоку-2» внаслідок ухвалення в США кількох пакетів законодавства про санкції проти нього вийшли чи перебувають у процесі виходу з нього загалом близько двох десятків компаній, які відповідали за різні етапи будівництва, страхування, сертифікації проєкту тощо.

Росія твердить, що все одно добудує цей газогін. Роботи для добудови газопроводу тривають, залишається прокласти лише трохи більш як 100 кілометрів труб.