США: Блінкен готовий до обговорення з конгресменами санкцій проти «Північного потоку-2»

Державний секретар США Ентоні Блінкен збирається «продовжити обговорення» з конгресменами можливість введення нових санкцій, пов’язаних з будівництвом газопроводу «Північний потік-2». Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє «Голос Америки».

У середу Блінкен, як повідомив Прайс, візьме участь в засіданні Комітету у закордонних справах в Палаті представників.

Один з журналістів, які брали участь у сьогоднішньому пресбрифінгу, запитав Прайса про те, чи готовий держсекретар відповісти на численні запитання конгресменів з приводу додаткових санкцій відносно «Північного потоку-2».

Офіційний представник Держдепартаменту нагадав, що наступний звіт з перерахуванням компаній і суден, які допомагають Росії закінчити будівництво газопроводу, представлять Конгресу у травні. Прайс відмовився коментувати комунікації між Держдепартаментом і Капітолійським пагорбом, наголосивши, що адміністрація Байдена як і раніше прагне перешкодити завершенню будівництва «Північного потоку-2».

«Президент Байден назвав це поганою угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв’язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося», – запевнив Прайс.

У вівторок п’ять впливових республіканських конгресменів, слідом за своїми колегами з Сенату, звернулися до держсекретаря Ентоні Блінкена й адміністрації Байдена в цілому з проханням запровадити санкції проти учасників будівництва газопроводу «Північний потік-2», попередивши, що проєкт «загрожує посиленням енергетичної залежності Європи від Росії».

Звернення підписали провідний республіканець в комітеті Палати представників з іноземних справ Майкл Макколл, лідер республіканської меншості в палаті Кевін Маккарті, а також конгресмени Адам Кінзінгер, Брайан Фітцпатрик та Огаст Флугер.

Будівництво «Північного потоку-2» розпочалося в 2018 році. США і багато країн Євросоюзу вважають, що запуск газопроводу посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві чинити більший тиск на Україну, економіка якої значною мірою залежить від російського транзиту. Кремль заявляє, що проєкт є суто економічним, а не політичним.