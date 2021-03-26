Депутатів Бундестагу атакували хакери, імовірно, російські – Der Spiegel

Депутати німецького Бундестагу вкотре стали мішенню для атаки з боку ймовірних російських хакерів, пише видання Der Spiegel.

За його даними, були атаковані комп’ютери щонайменше семи законодавців. Хакери з групи під назвою Ghostwriters використовували фішингові електронні листи, які розсилалися на приватні адреси членів Бундестагу. Чи стався витік даних, поки не ясно.

Атака зачепила також 31 депутата земельних парламентів і кількох політичних активістів у Гамбурзі та Бремені. Der Spiegel зазначає, що зламу піддалися переважно комп’ютери представників владної коаліції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії.

Фахівці з кібербезпеки підозрюють у причетності до нападу російське ГРУ. Також у статті, з посиланням на інформацію від IT-експертів, йдеться, що група Ghostwriters, відома їм переважно за участю в кампаніях дезінформації.

У жовтні 2020 року ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти Росії за звинуваченнями в кібератаці на Бундестаг у 2015 році. Під обмеження потрапили 85-й головний центр спеціальних служб і два росіянина, Дмитро Бадін та Ігор Костюков. Повідомлялося, що через атаки парламент ФРН не міг нормально працювати кілька днів, а один зі зламаних акаунтів належав канцлерці Анґелі Меркель. Москва тоді назвала звинувачення провокацією і приводом для запровадження санкцій і заборонила в’їзд керівникам спецслужб ФРН, пише російське видання «Коммерсант».

У виданому 9 березня звіті Європейської служби зовнішніх зв’язків ішлося, що Німеччина порівняно з іншими країнами Євросоюзу найчастіше стає об’єктом кампаній дезінформації з боку Росії.