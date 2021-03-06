Хакери атакували понад 20 тисяч організацій у США і десятки тисяч у країнах Азії та Європи. Для атаки використовувався поштовий сервіс Microsoft Exchange. Влада США підозрює, що за атакою може стояти Китай, передають газета Wall Street Journal і агентство Reuters із посиланням на неназвані джерела.

Про уразливості Microsoft повідомив експерт із комп’ютерної безпеки з Тайваню. Атака, імовірно, розпочалася наприкінці минулого року. Компанія Microsoft випустила термінове оновлення свого програмного забезпечення, щоб закрити можливості для хакерів. Однак станом на п’ятницю ним встигли скористатися 10 відсотків користувачів, які перебувають у зоні ризику.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що уразливості, які були використані, «істотні» та «можуть мати довготривалі наслідки». Одне з джерел WSJ передбачає, що число атакованих може бути значно вищим і досягати 250 тисяч, що зробить атаку однією з наймасштабніших в історії.

Усі постраждалі використовують Microsoft Exchange на комп’ютерах, а не за допомогою хмарних сервісів. Завдяки цьому від атаки, можливо, не постраждали найбільші компанії та урядові структури. Однак хакерам вдалося отримати доступ до мереж міських адміністрацій, кредитних спілок та малого бізнесу в США.