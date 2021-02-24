Очільник Microsoft звинуватив російську розвідку в масштабній кібератаці

Голова корпорації Microsoft Бред Сміт заявив про докази причетності Росії до хакерської атаки на компанію SolarWinds, яку називають найнебезпечнішою кібератакою в історії США.

«Ми виявили суттєві докази, які вказують на російську розвідку, і не знайшли ніяких свідчень, які б привели нас кудись іще», – сказав Сміт на слуханнях в комітеті з розвідки Сенату США.

За його словами, код, який дозволив потрапити в системи розташованої в Техасі компанії SolarWinds, настільки складний, що над ним працювали щонайменше тисячу висококваліфікованих програмістів. Цей масштаб вказує на участь державних структур, зазначив очільник Microsoft.

Інший учасник слухань в Сенаті, голова компанії FireEye Кевін Манді повідомив, що під час атаки хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія. Вони не схожі на те, що використовують Китай, КНДР або Іран, зауважив він.

Торік у грудні стало відомо про хакерську атаку на низку державних і приватних структур США. Напад зачепив, у тому числі, Microsoft та її клієнтів. Злом стався через зараження програмного забезпечення компанії SolarWinds. Об’єктами нападу стали щонайменше дев’ять федеральних агентств в Сполучених Штатах, включаючи міністерства оборони, торгівлі, енергетики, внутрішньої безпеки та фінансів, а також понад 100 приватних компаній. Загальну кількість користувачів зараженої програми оцінюють у близько 18 тисяч.

Американські ЗМІ стверджували, що атаку організували хакери, підконтрольні російським спецслужбам. Росія такі звинувачення відкидає. Тодішній президент США Дональд Трамп, щоправда, також відмовився вважати Росію винною в кібератаці.

Днями радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США в найближчі кілька тижнів дадуть відповідь на хакерську атаку на компанію SolarWinds.