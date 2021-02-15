Президент Microsoft заявив, що компанія пережила «найскладнішу кібератаку». За нею могла стояти Росія

Груднева хакінгова кампанія була, «ймовірно, найбільшою та найскладнішою атакою, яку світ коли-небудь бачив», заявив президент Microsoft Бред Сміт в інтерв’ю телеканалу CBS. Під час ефіру обговорювали виявлене в грудні вторгнення, яке порушило роботу мереж уряду та приватних компаній у США та багатьох інших країнах. За даними американської розвідки, ймовірно, за кібератакою стояла Росія.

«Коли ми аналізували все, що ми бачили в Microsoft, ми запитали себе, скільки інженерів могли працювати над цими атаками. І ми прийшли до відповіді, що це, звісно, понад 1 000», – розповів Сміт у програми «60 Minutes».

Експерти з кібербезпеки заявили, що на виявлення всіх уражених систем можуть піти місяці. У Росії заперечували причетність до кібератак.

Наприкінці грудня Microsoft повідомив, що був серед тисяч компаній, які знайшли проблеми у своїх системах. У компанії заявляли, що хакери отримали доступ до вихідного коду. При цьому у Microsoft наголошували, що безпека сервісів та даних користувачів не була піддана ризику.

У компанії розповідали, що разом з іншими урядовими агентствами та фірмами завантажили оновлення програмного забезпечення, розробленого компанію Solar Winds, по якій хакери і завдали удару.

Microsoft заявила, що шкоди завдали компаніям у Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великій Британії, Ізраїлі та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Обраний президент США Джо Байден назвав кібератаку «великим занепокоєнням» і пообіцяв, що винні понесуть «значні витрати».