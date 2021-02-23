В СБУ розповіли, скільки проваджень відкрили за фактом кіберзлочинів у 2021 році

Служба безпеки України у 2021 році розпочала п’ять кримінальних проваджень за фактом незаконного втручання в роботу комп’ютерних мереж. Про це повідомили в СБУ у відповіді на запит Радіо Свобода.

«У цьому році розпочато п’ять кримінальних проваджень за фактами несанкціонованих втручань в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (стаття 361 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, у 2021 році спецслужби припинили 69 кібератак, більше половини з них були спрямовані на органи державної влади.

У СБУ додали, що у 2020 році нейтралізували близько 600 кібератак, більше половини з них здійснили на органи державної влади.

Рада національної безпеки і оборони раніше попередила про новий механізм DDoS атак на українську інфраструктуру.

В РНБО зазначили, що джерелом цих скоординованих атак були ІР-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком. При цьому, зловмисники використовували новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів.