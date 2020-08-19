СБУ заявляє, що спільно з Британією заблокувала діяльність міжнародної хакерської групи

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберпідрозділом Міської поліції Лондона, Національним агентством по боротьбі зі злочинністю (NCA) та іншими компетентними органами Великої Британії заблокували діяльність міжнародного хакерського угруповання, повідомив пресцентр СБУ.

За даними слідства, угруповання діяло з 2018 року та спеціалізувалося на викраденні персональних даних громадян Великої Британії, США, країн Європи та СНД для продажу на ресурсах «DarkNet».

Служба безпеки України отримала від Британії інформацію, що один із учасників угруповання проживає в Україні. Хакер розробляв та продавав на спеціалізованих сайтах вірусні програми, що забезпечували несанкціонований доступ до комп`ютерних операційних систем.

«За допомогою шкідливої програми зловмисники незаконно заволодівали логінами та паролями від інтернет-сайтів, електронних поштових скриньок, даними кредитних карток та електронних гаманців громадян», – повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що далі викрадена інформація використовувалася для створення бот-мереж, здійснення DDoS-атак, викрадення коштів та персональної інформації громадян.

Згідно з повідомленням, під час слідчих дій за місцем проживання українського хакера вилучили понад 20 терабайт інформації з базами даних з комп’ютерів, які були зламані.

Йому повідомили підозру за частиною 1 статті 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах).

Його спільника затримали в Британії, він уже відбуває тюремне ув’язнення.