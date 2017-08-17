Радіо Свобода Daily: українського хакера використали для російських кібератак?

Український хакер і російські кібератаки

Ще одну сенсаційну статтю оприлюднила щоденна американська газета The New York Times. Цього разу вона повідомляє, що в Україні знайшли хакера, який був автором шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого Росія здійснювала кібератаки на країни Європи та США. Це може стати ключовою подією в розслідуванні багатьох кіберзлочинів, враховуючи втручання у вибори США у 2016 році.

Сам Profexer запевняє, що «він не створював програму для мети, для якої її використали». «Немає доказів того, що Profexer працював на російські розвідувальні служби, та його шкідливе програмне забезпечення несумлінно працювало», – йдеться у виданні.

Суд над Шабуніним

Очільнику «Центру протидії корупції» Віталію Шабуніну оголосили підозру та попросили не виїжджати з Києва до обрання запобіжного заходу. Проте інкримінували йому «легшу» статтю, аніж планувалось.

Замість «погрози або насильства щодо журналіста» (до 5 років позбавлення волі) Шабуніну закидають «навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (до 3 років позбавлення волі) Всеволоду Філімоненку, який представлявся журналістом видання «Голос народу».

У прокуратурі пояснили, що змінили статтю тому, що отримали багато звернень від медіа та громадськості, мовляв, Філімоненко насправді не є журналістом. Цю інформацію надалі перевірятимуть.

«Я вдарив людину, і готовий нести відповідальність за це», – сказав сам Віталій Шабунін. Детальніше про інцидент читайте у матеріалі.

«Агента СБУ» (за версією ФСБ Росії) Геннадія Лимешка, що нібито готував диверсії в окупованому Криму, заарештували на 2 місяці. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що знайдений арсенал не витримує критики. А у Службі безпеки України повідомлення ФСБ назвали спробою відвернути кримчан від невдач окупаційної влади.

Міхеїл Саакашвілі, якому напередодні указом президента припинили українське громадянство, заявив, що повернеться в Україну у вересні. «Я повернуся в Україну. Я приїду 10 вересня з Польщі через пункт пропуску «Краковець», – сказав він.

А колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу «Еспресо.TV».

Найпопулярніший твіт Обами

Жителі Нью-Йорка влаштували акцію протесту поблизу хмарочоса Trump Tower. У такий спосіб вони продемонстрували незгоду зі словами президента США Дональда Трампа щодо сутичок у місті Шарлотсвілль. Напередодні Трамп звинуватив «обидві сторони» конфлікту та заявив, що у сутичках на ґрунті расизму брали участь «погані люди» із обох сторін.

На подію відреагував і колишній президент США барак Обама. «Ніхто не народжується з ненавистю до іншої особи через колір шкіри, або через походження чи релігію… Люди вчаться ненавидіти, і якщо вони навчаються ненавидіти, їх можна навчити і любити... так як любов більш природна для сердець людей, ніж навпаки», – сказав Обама, цитуючи колишнього президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели.

Цей твіт Барака Обами вже став одним із найпопулярніших за історію Twitter. Він отримав понад 2,6 мільйона лайків, що є другим за популярністю після твіту Аріани Ґранде, написаного нею після кривавої терористичної атаки на її концерті в Манчестері. Крім того, твіт Барака Обами було поширено більше ніж 1 мільйон разів.

Радіо Свобода у радянських карикатурах

І на завершення про нас:) 16 серпня 1954 року з Мюнхена вийшла в ефір перша програма Радіо Свобода українською мовою. Тоді це було Радіо Визволення, цю назву було змінено у 1959 році.



«Брати і сестри! Українці! Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення. Ми живемо за кордоном, але наші серця й думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді» – такими словами розпочався ефір.



Радянська влада розглядала діяльність Радіо Свобода як серйозну зброю Заходу в Холодній війні та вважала його рупором антирадянської пропаганди. Саме через це протягом історії Радіо Свобода не раз зображували в карикатурах – гумористичних та не дуже. Збірка окремих таких карикатур ось за цим лінком.

Відстоюйте і боріться за справедливість!

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