Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк став співвласником телеканалу «Еспресо.TV». Така інформація міститься в Держреєстрі.

Яценюк значиться у складі засновників-кінцевих бенефіціарів компанії «Астра Фінанс», яка є власницею ТОВ «Голдбері» – юридичної особи телеканалу.

Крім того, серед кінцевих бенефіціарів «Астра Фінанс» – дружина глави МВС України Арсенія Авакова Інна і дружина народного депутата від фракції «Народний фронт» Миколи Княжицького Лариса.

Як повідомила речниця Яценюка Ольга Лаппо, екс-прем’єр придбав корпоративні права телеканалу за 3,8 мільйона гривень.

«Арсеній Яценюк цього року реалізував своє право опціону на придбання корпоративних прав. Угоду підписано 15 червня 2017 року», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Арсеній Яценюк очолював Кабінет міністрів України з лютого 2014 року до квітня 2016 року.