Фотогалерея: Радіо Свобода в радянських карикатурах

16 серпня 1954 року з Мюнхена вийшла в ефір перша програма Радіо Свобода українською мовою. Тоді це було Радіо Визволення, цю назву було змінено у 1959 році.



«Брати і сестри! Українці! Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення. Ми живемо за кордоном, але наші серця й думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді» – такими словами розпочався ефір.



Радянська влада розглядала діяльність Радіо Свобода як серйозну зброю Заходу в Холодній війні та вважала його рупором антирадянської пропаганди. Саме через це протягом історії Радіо Свобода не раз зображували в карикатурах – гумористичних та не дуже.