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16 Серпень 2017, Київ 23:19
Фотогалереї

Фотогалерея: Радіо Свобода в радянських карикатурах

16 серпня 1954 року з Мюнхена вийшла в ефір перша програма Радіо Свобода українською мовою. Тоді це було Радіо Визволення, цю назву було змінено у 1959 році.

«Брати і сестри! Українці! Сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення. Ми живемо за кордоном, але наші серця й думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді» – такими словами розпочався ефір.

Радянська влада розглядала діяльність Радіо Свобода як серйозну зброю Заходу в Холодній війні та вважала його рупором антирадянської пропаганди. Саме через це протягом історії Радіо Свобода не раз зображували в карикатурах – гумористичних та не дуже.
&laquo;Звили гніздо...&raquo; Малюнок радянського художника Бориса Єфімова
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«Звили гніздо...»
Малюнок радянського художника Бориса Єфімова

&laquo;Інкубатор&raquo;. Карикатура радянського художника А. Житомирського
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«Інкубатор».
Карикатура радянського художника А. Житомирського

&laquo;Розбійники біля великої дороги&raquo;. Малюнок А. Арутюнянца
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«Розбійники біля великої дороги».
Малюнок А. Арутюнянца

&laquo;...Ясно всім, хоч як там не крути, хто то виє аж до хрипоти...&raquo; Малюнок В. Зелінського
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«...Ясно всім, хоч як там не крути, хто то виє аж до хрипоти...»
Малюнок В. Зелінського

Із серії &laquo;Мої клієнти&raquo; &ndash; &laquo;Портрет Шептуна&raquo;. Малюнок В. Зелінського
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Із серії «Мої клієнти» – «Портрет Шептуна».
Малюнок В. Зелінського

Зазнавало шквалу критики і Радіо Вільна Європа, яке транслювало передачі на країни соціалістичного табору, що входили до Варшавського договору. Спочатку Радіо Свобода і Радіо Вільна Європа були окремими організаціями, але згодом їх об&#39;єднали в одну корпорацію.
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Зазнавало шквалу критики і Радіо Вільна Європа, яке транслювало передачі на країни соціалістичного табору, що входили до Варшавського договору. Спочатку Радіо Свобода і Радіо Вільна Європа були окремими організаціями, але згодом їх об'єднали в одну корпорацію.

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