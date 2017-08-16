Суд над Шабуніним: переслідування антикорупціонерів чи розплата за нестриманість?

Очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін зобов’язаний повідомляти слідство, якщо вирішить упродовж двох місяців змінити роботу чи місце проживання. Таким чином, Дніпровський суд Києва частково задовольнив клопотання прокурорів про особисте зобов’язання як запобіжний захід. Шабуніну інкримінують «навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості» Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

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Вранці у середу Віталію Шабуніну оголосили підозру та попросили не виїжджати з Києва до обрання запобіжного заходу. Проте інкримінували йому «легшу» статтю, аніж планувалось.

Замість «погрози або насильства щодо журналіста» (до 5 років позбавлення волі) Шабуніну закидають «навмисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (до 3 років позбавлення волі) Всеволоду Філімоненку, який представлявся журналістом видання «Голос народу».

За різних обставин обрана Шабуніну стаття може передбачати виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або ж позбавлення волі на строк до трьох років.

«Я вдарив людину, і готовий нести відповідальність за це, і лише за це. Бо у нас за ніч побиття журналіста перетворилось просто на конфлікт, тобто не 5, а 3 роки. Такими темпами я перейду зі статусу підозрюваного у статус потерпілого», – каже Шабунін.

У прокуратурі пояснили, що змінили статтю тому, що отримали багато звернень від медіа та громадськості, мовляв, Філімоненко насправді не є журналістом. Цю інформацію надалі перевірятимуть, додали у прес-службі прокуратури Києва.

Що відбулось між Шабуніним та Філімоненком?

Інцидент, що розвинувся у судову тяганину, відбувся 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва. За версією Шабуніна, Філімоненко систематично провокував його, використовував газовий балончик, а напередодні ще й образив іншу представницю «Центру протидії корупції» Олександру Устінову.

За це антикорупціонер ударив його в обличчя, що, стверджує слідство, «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

Блогер Філімоненко, натомість, наполягає, що Шабунін його ударив за питання, чому той не хоче служити в АТО. І що антикорупціонер закінчив спортивну школу, і вправний у рукопашному бою та дзюдо, тож удар був сильним.

Особисте зобов’язання – запобіжний захід Шабуніну

Уже через півдня після вручення антикорупціонеру підозри суд обирав йому запобіжний захід. Постраждалий Філімоненко на нього не приїхав і повідомив Радіо Свобода, що хворіє на грип.

Прокурор Дмитро Руснак наполягав на тому, щоби суд обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід. Іншими словами, зобов’язав Шабуніна приїжджати до слідчого за першого ж виклику, не відлучатись за межі Києва та повідомляти про зміну місця проживання.

«Зважаючи на те, що Шабунін підозрюється у вчиненні середньої тяжкості кримінального правопорушення, за яке законом передбачається позбавлення волі терміном на 3 роки, просимо суд застосувати до Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб», – сказав прокурор.

Натомість, Шабунін та його адвокати закликали суддю взагалі не обирати запобіжний захід.

«Я просто проживаю не в Києві. Виходить, що я буду змушений щовечора просити прокурора додому поїхати. Моя дружина на 7-му місяці, треба часто додому їхати – до лікарні її завезти чи ще щось», – прокоментував Шабунін.

Антикорупціонер додав, що визнає – дійсно ударив Філімоненка, і готовий нести за це відповідальність. Проте слід ще розібратись, чи дійсно це злочин середнього рівня тяжкості, каже Шабунін.

За словами його адвокатів, слідство не врахувало, що антикорупціонер ударив блогера у бравий бік обличчя, а в експертизі дані – про ліву. А також що у перших висновках лікарів зазначено, що Філімоненко не має серйозних травм. І, зрештою, постраждалий відмовився від госпіталізації відразу після удару.

Врахувавши позиції обох сторін, суддя Дніпровського суду Андрій Курило постановив частково погодитись із пропозицією прокурорів: Шабунін два місяці буде під особистим зобов’язанням та мусить звітувати, якщо вирішить міняти роботу чи місце проживання. Проте він не зобов’язаний просити дозволу на виїзд із Києва і не повинен після першого ж виклику з’являтись до слідчого.

Позиція Шабуніна

Віталій Шабунін висловив переконання – він став жертвою замовної кампанії, що має дискредитувати його як антикорупціонера та очолювану ним організацію. За два місяці, що минули після інциденту, він наводив різні здогади щодо тих, хто може за цим стояти.

На його думку, в дискредитації зацікавлена «бізнес-група Порошенка», зокрема, депутати від «Народного фронту» Микола Мартиненко та Павло Пинзеник. Високопосадовцям «незручні» люди, які борються з корупцією, зазначає Шабунін.

«Не «Центр протидії корупції» і не я особисто є проблемою для політичної еліти, а антикорупційні реформи, які ми всі разом зробили і які заважаємо відкотити. Чому ми думаємо, що Філімоненко діє не сам? Ми перша в історії України громадська організація, проти якої найняли лобістську американську компанію. Ми переконані, що Філімоненко – це продовження кампанії», – каже Шабунін.

Він також висловив переконання, що Філімоненко діє спільно зі Службою безпеки України, адже той знав про час перельоту Олександри Устінової, а цю інформацію мали лише представники цього відомства та наближене коло осіб, каже Шабунін.

Позиція Філімоненка

Віталій Шабунін повинен вибачитись перед усіма журналістами, проте сидіти за скоєне не має, висловив свою позицію Всеволод Філімоненко.

«Він вибрав стратегію нападу: після фізичної атаки не заспокоївся і продовжив мені погрожувати в ефірах національних каналів повторною розправою. Відповідно, я роблю висновок, що він психічно хворий, і його потрібно ізолювати або відправити на вимушене лікування, тому що він небезпечний для суспільства. Або він отримав «кришу» в якихось кримінальних правоохоронних органах і структурах, у зв’язку з чим має право діяти безнаказанно щодо мене», – прокоментував Філімоненко Радіо Свобода.

На його думку, Шабунін уже через свої зв’язки вирішив ситуацію ще до суду. Тож далі справу «спускатимуть на гальма»:

«У мене не було з ним нічого особистого і не буде. Він – об’єкт моїх розслідувань, я журналіст. Він практично чиновник із тих пір, як Верховна Рада його і таких людей, які борються з корупцією, прирівняла до чиновників. Мені здається, що в нього усе буде добре, тому що він уже скрізь домовився», – додав Філімоненко.

Шабунін розглядає перспективи продовження політичної кар'єри – Магда

Конфлікт Філімоненка і Шабуніна, який переріс у кримінальне провадження – це досить цікава суміш. З одного боку, недалекоглядні дії людей, що при владі, з іншого боку – політтехнологічні кроки самого антикорупціонера, каже політолог Євген Магда.

У поведінці Філімоненка є елементи провокації, проте і Шабунін може мати зиск із ситуації, що склалась. Антикорупціонер наголошує, що переслідування його – це особиста ініціатива президента, таким чином, він, фактично, стає жертвою політичних репресій, каже політолог. І це подається суспільству як знак рівності між Петром Порошенком та його попередником Віктором Януковичем, додає він політолог.

«Людина мала досвід політичної кар’єри, він балотувався на дострокових парламентських виборах в однй з політичних сил. У людини є політичний досвід. Я думаю, пан Шабунін розглядає перспективи продовження політичної кар’єри», – припускає Магда.

За даними Генеральної прокуратури України, за період із 2013 року до січня 2017-го було зареєстровано 645 кримінальних проваджень за статтею «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Із них 326 (50,6%) були закриті вже на стадії слідства. І лише 46 справ (7,1%) потрапили в суди.