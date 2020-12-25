Російські хакери могли проникнути в хмарний сервіс Microsoft – Washington Post

Пов’язані з Росією хакери могли проникнути в хмарний сервіс компанії Microsoft, зламавши її корпоративного партнера, який керує доступом до хмари, пише The Washington Post із посиланням на анонімні джерела. За повідомленням, була скомпрометована електронна пошта щонайменше однієї приватної компанії.

У самій Microsoft заявили, що не виявили вразливостей або слідів зламу продуктів.

Напередодні ЗМІ повідомили про спроби росіян вторгнутися в електронний ящик американської фірми CrowdStrike Holdings, що займається кібербезпекою. Компанія отримала попередження від Microsoft, яка повідомила, що хакери намагалися прочитати переписку за допомогою хмарної платформи Microsoft Azure.

У середині грудня стало відомо проросійську кібератаку на низку державних і приватних структур США. Напад торкнувся в тому числі Microsoft і її клієнтів.

Злам стався через зараження програмного забезпечення SolarWinds. Її послугами користуються в тому числі підрозділи ЗС США, Міністерства юстиції, Державного департаменту, Агентства національної безпеки, Поштової служби і 425 компаній з американського списку Fortune 500. Загальна кількість користувачів зараженої програми може складати близько 18 тисяч.

Президент США Дональд Трамп відмовився вважати Росію винною в кібератаці, незважаючи на протилежну позицію своїх найближчих підлеглих, включаючи держсекретаря Майка Помпео.

У Кремлі відкинули звинувачення, нагадавши, що раніше президент Росії Володимир Путін пропонував Вашингтону співпрацювати у сфері кібербезпеки.