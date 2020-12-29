Росія заборонила в’їзд низці німецьких посадовців у відповідь на санкції ЄС

Росія заборонила в’їзд на свою територію керівним співробітникам силових структур Німеччини, йдеться в заяві російського МЗС у вівторок.

У повідомленні російського зовнішньополітичного відомства вказано, що Москва розширила список санкцій громадян Німеччини у відповідь на «деструктивні дії з боку ЄС».

Російські дипломати стверджують, що «протягом тривалого часу сюжет про російський слід» у зломі комп’ютерних мереж німецького бундестагу у 2015 році послідовно розкручувався офіційним Берліном». Ці дії, як вважають в російському МЗС, здійснювалися для створення приводу для запровадження з боку ЄС нового пакету санкцій проти Москви.

Імен громадян Німеччини, яким забороняється в’їзд в Росію, в заяві МЗС не вказано.

У жовтні Європейський союз і Великобританія ввели санкції проти кервника російської військової розвідки ГРУ, підрозділу цього агентства, і одного з його офіцерів за причетність до кібератаки. Росіян, зокрема, звинуватили в крадіжці електронного листування канцлера ФРН Ангели Меркель внаслідок хакерської атаки на німецький парламент п’ять років тому.

До підсанкційних осіб ввели візові заборони, їхнє майно в ЄС підлягає заморожуванню. Фізичним і юридичним особам в країнах ЄС заборонено надавати їм фінансові кошти.

В результаті кібератаки на німецький парламент навесні 2015 рік його IT-інфраструктура була повністю паралізована. Хакери викрали чималий обсяг даних і, крім пошти Меркель, зламали електронну переписку низки депутатів.