Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Брюсселю зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба наголосив, що до цього двічі спілкувався з Блінкеном телефоном, але вперше зустрічався з ним «фізично».

«Ми годину спокійно проговорили всі ключові питання нашого порядку денного», – заявив міністр, однак не розголосив подробиць розмови.

На пресконференції за підсумками зустрічі з Дмитром Кулебою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив дії Росії на кордоні з Україною. Столтенберґ назвав концентрацію російських військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму «найбільшою» з моменту російської анексії півострова в 2014 році. Він також вказав на загострення на фронті і висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських військових.

Окрім того Столтенберґ наголосив, що ключовим для вступу України до НАТО є бажання Києва та готовність країн-членів схвалити заявку.

У свою чергу Кулеба закликав Захід посилити санкції проти Росії на тлі її ескалації на кордоні.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.