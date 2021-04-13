Байден у розмові з Путіним згадав Україну та запропонував зустрітися

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Вони обговорили ряд регіональних і глобальних питань, в тому числі намір США і Росії продовжити діалог про стратегічну стабільність у низці питань щодо контролю над озброєннями», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у Білому домі, Байден «дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібернетичні вторгнення і втручання у вибори».

«Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість», – заявили у Білому домі.

Байден також запропонував Путіну зустрітися у найближчі місяці у нейтральній країні, «для обговорення всього спектру проблем, що стоять перед США і Росією».

Пресслужба Кремля наразі не повідомляла про телефонну розмову Путіна з президентом США.

Раніше Сполучені Штати висловили стурбованість щодо дій Росії в окупованому нею Криму і на сході України.

CNN з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляє про те, що американські військові стурбовані даними про переміщенням 4 тисяч російських військовослужбовців до Криму. Американські аналітики припускають, що вони можуть взяти участь у військових маневрах – символічному жесті Кремля на адресу нової американської адміністрації, певним чином попередженні про готовність протистояти США.

Місія ОБСЄ повідомляє про сотні порушень режиму припинення вогню на сході України, що відбулися в останні дні.