Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ – Таран

Таран: «Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ»

Міністр оборони України Андрій Таран провів у понеділок телефонну бесіду із міністром національної оборони Канади Харджитом Саджаном, в перебігу якої висловив вдячність Канаді за підтримку і наголосив на важливості більшої уваги міжнародної спільноти до проявів російської агресії проти України, передає пресслужба Міноборони.

«В актуальних умовах, що склалися, Україна закликає міжнародну спільноту приділити більшу увагу провокаціям керівництва РФ, посилити відповідний дипломатичний та економічний тиск та не допустити відкритої агресії Росії проти України», – сказав Андрій Таран.

Міністр оборони України відзначив «принципову, щиру та всебічну підтримку України у протистоянні російській агресії» з боку Канади.

«У цьому переконують наші постійні контакти з Оттавою, інтерес Канади щодо безпекової ситуації в зоні проведення ООС та її ключова участь у реформуванні та нарощувані спроможностей Збройних сил», – додав Таран.

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.