ОТУ «Північ»: бойовики під виглядом ЗСУ здійснили дистанційне мінування цивільного сектору Зайцева

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 квітня здійснили дистанційне мінування цивільного сектору населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових, повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«Командування російсько-окупаційних військ, намагаючись скомпрометувати Збройні сили України, вдається до зухвалих дій і наражає на смертельну небезпеку цивільне населення… Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилася підписати і ратифікувати Оттавську конвенцію – ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

В ОТУ «Північ» додали, що про дії збройних формувань Росії повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі околиць Горлівки.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Останнім часом режим «тиші» постійно порушується. За даними президента Володимира Зеленського, який минулого тижня побував на Донбасі, від початку року там загинули 26 українських військових.

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