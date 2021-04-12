З початку доби бойовики на Донбасі 9 разів порушили «тишу», загинув військовий ЗСУ – штаб ООС

З початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, йдеться про сім обстрілів по позиціям Збройних сил України та про два дистанційних мінування.

Згідно з повідомленням, стріляли бойовики неподалік Шумів, Південного, Зайцева, Пісків.

«Внаслідок прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – повідомили у штабі ООС.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що загиблим є 24-річний Ярослав Карлійчук із села Черепківці. Він проходив службу в підрозділі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

На ресурсах угруповання «ДНР» бойовики звинувачують ЗСУ в обстрілі Горлівки. На сайтах угруповання «ЛНР» даних про обстріли в районів захоплених сепаратистами територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.