Українська делегація у ТКГ оприлюднила теми зустрічей цього тижня

Українська делегація в Тристоронній контактній групі озвучила порядок денний чергових засідань робочих підгруп і безпосередньо відеозасідання ТКГ, що відбудуться цього тижня.

«Порядок денний: питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту; гарантування безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню; продовження розробки плану спільних кроків; відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій; відновлення соціально-економічних зв’язків через лінію розмежування», – йдеться в повідомленні.

Українська делегація зауважує, що наразі тривають консультації на рівні політичних радників, «мета яких повернутися до повного та всеосяжного режиму припинення вогню».

13 квітня відбудуться відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної груп. 14 квітня – відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.