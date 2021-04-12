Росія не відповіла на запит України щодо зростання військової присутності на кордоні – МЗС

Росія відмовилася надати змістовну відповідь на запит України щодо концентрації військ на кордоні та в окупованому Криму, повідомляє Міністерство закордонних справ 12 квітня.

Як нагадали у відомстві, Київ активував Віденський документ ОБСЄ 7 квітня, спрямувавши Кремлю офіційний запит на роз’яснення «стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів».

«На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності. Подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

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МЗС розцінило відмову Росії виконати положення Віденського документу як підтвердження намірів надалі здійснювати військовий тиск щодо України.

«Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ», – заявляють у міністерстві.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.