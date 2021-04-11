Кулеба провів 16 телефонних розмов із закордонними дипломатами на тлі ескалації Росії – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба протягом останніх 11 днів спілкувався з представниками 14 країн, Високим представником Європейського Союзу та генеральною секретаркою ОБСЄ на тлі концентрації військ Росії на кордоні. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко 11 квітня.

За повідомленням, Україна «отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів».

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ. Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії», – йдеться в заяві речника.

Він також додав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив підтримку Альянсу.

«Дякуємо всім нашим партнерам за цей вияв солідарності», – підсумував Ніколенко.

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30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.