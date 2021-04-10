США: Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо концентрації військ

Російська сторона відмовилася брати участь у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації нею військових сил на кордоні з Україною, повідомляє представництво Сполучених Штатів в організації.

«Росія відмовилася брати участь у сьогоднішньому засіданні ОБСЄ з Україною, щоб пояснити свою незвичайну військову концентрацію на кордоні з Україною та в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні Вашингтону.

Представництво США висловило жаль через рішення Москви «не користуватися цією можливістю заспокоїти побоювання на знизити ризики, як це передбачено Віденським документом».

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Раніше 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення Росії щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.



Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського.

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За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.