Військовий поранений внаслідок обстрілу на Донбасі – ОТУ «Схід»

Внаслідок обстрілу, здійсненого підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі, 10 квітня поранений український військовий, повідомило оперативно-тактичного угруповання «Схід», у районі відповідальності якого зафіксували обстріл.

«Військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Деталей щодо місця, де стався обстріл, наразі немає.

У штабі ООС вранці повідомляли про одне порушення режиму припинення вогню – неподалік н.с. Майорське, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики не пишуть про обстріли з початку поточної доби на захоплених сепаратистами територіях.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.