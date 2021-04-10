Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню. Як повідомили у штабі ООС, йдеться про шість обстрілів та одне дистанційне мінування. Згідно з повідомленням, стріляли бойовики неподалік Пісків, Водяного, Старогнатівки та Луганського.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого – задовільний. У напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2», – йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 10 квітня ЗСУ зафіксували одне порушення режиму припинення вогню – неподалік н.с. Майорське, де бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів, вказали у штабі.

«Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає», – йдеться в повідомленні.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» бойовики звинувачують ЗСУ у вісьмох обстрілах за минулу добу захоплених сепаратистами територій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.