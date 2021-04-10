У ОБСЄ вимагатимуть пояснень Росії через концентрацію військ на кордоні з Україною – місія США

Держави ОБСЄ скликають засідання, на якому вимагатимуть роз’яснень Росії через накопичення військ на кордоні з Україною – про це повідомляє представництво Сполучених Штатів у організації.

За повідомленням, зустріч відбудеться о 16 годині за центральноєвропейським часом, тобто о 18 за київським.

«На запит України держави ОБСЄ зустрінуться о 4 годині (CET), аби вимагати роз’яснення від Росії щодо концентрації військової сили на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Цей запит на інформацію відповідає Віденському документу та ґрунтується на сподіванні знизити ризик конфлікту», – йдеться в заяві представника Вашингтону.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

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Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.