Росія попереджає, що ситуація на окупованій частині Донбасу буде погіршена

У Росії попередили Україну про можливість, що ситуація на окупованій частині Донбасу буде погіршена і вину за це Москва складе на Київ.

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила з приводу останніх заяв українського керівництва щодо вступу України до союзу НАТО, що ймовірне таке членство, «всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе миру в Україну, але й, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на «південному сході» (цими словами в Москві називають окуповану частину Донбасу – ред.) і може призвести до незворотних наслідків для української державності».

Як твердила Захарова, Київ буцімто має «войовничі настрої» і «живе ілюзією щодо можливості силового вирішення конфлікту на «південному сході» країни».

Крім того, вона назвала «дурницею» заяви українських посадовців про те, що після завершення в майбутньому карантинних обмежень і поновлення очних зустрічей Тристоронньої контактної групи для врегулювання на окупованій частині Донбасу українська делегація більше не приїде до столиці Білорусі Мінська, де ці зустрічі відбувалися до початку пандемії, і що треба шукати нове місце для таких зустрічей. За словами Захарової, усі такі заяви Києва є нібито «відвертим саботажем» досягнених раніше домовленостей.

Також і речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Україна, за його словами, «знову перетворюється на потенційно дуже нестабільний регіон». Цим твердженням він намагався пояснити, чому Росія масово нарощує військову присутність біля кордонів України – це дає підстави Києву і його західним союзникам побоюватися нової хвилі вторгнення Росії на схід України.

Москва, за словами речника Кремля, мовляв, «вживає необхідних заходів для забезпечення власної безпеки», маючи поруч «небезпечний, вибухонебезпечний регіон», як назвав Пєсков Україну.

Він також продовжував твердити, як він то вже заявляв раніше, що Росія, мовляв, «не загрожувала і не загрожує жодній країні світу».

Так само, як і Захарова, Пєсков теж твердив, ніби українська сторона «не відкидає повністю думки про силове вирішення своєї власної проблеми з «південним сходом»; у Кремлі намагаються просувати думку, ніби агресія України проти Росії, визнана міжнародними судами, є якимсь «внутрішньоукраїнським конфліктом».

Називаючи, відповідно до риторики Кремля, війну Росії проти України на частині Донбасу «громадянською війною», він застеріг, що активніший опір Києва російській агресії на цій частині української території з поновленням повноформатних воєнних дій «буде становити загрозу для безпеки Росії». У такому разі «усі країни, включно з Росією, будуть вживати заходів», сказав Пєсков, але не уточнив, які ще країни, крім самої Росії, він вважав би можливими учасниками агресії проти України.

Попереднього дня, 8 квітня, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак так само попереджав, що в разі відновлення масштабних воєнних дій на окупованій частині Донбасу Росія «буде змушена стати на захист» своїх громадян після того, як попередніми місяцями напівпримусово й масово насаджувала своє громадянство мешканцям окупованих територій і видала там свої паспорти вже кільком сотням тисяч осіб.

Тоді у відповідь на ці слова в Офісі президента України заявили, що Київ не зацікавлений в ескалації військового протистояння. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій, але дипломатичний шлях залишається державним пріоритетом, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі і в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив 6 квітня про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного союзу.

Зеленський у відповідь наголосив, що вступ України до НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а план дій щодо членства України в НАТО стане справжнім сигналом для Росії.