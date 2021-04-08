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По оценкам экспертов, украинские Вооруженные силы приближаются к стандартам НАТО довольно высокими темпами: страна выполняет свои обязательства, взятые по документам перед Альянсом, и показывает себя надежным партнером.

По подсчетам Центра «Новая Европа», Украина на сегодняшний день внедрила 19% стандартов Альянса.

«На наш взгляд, это позитивный результат, потому что Украина не является членом НАТО, и это чисто ее добровольное решение – начинать внедрять стандарты, чтобы усилить нашу обороноспособность и увеличить взаимосовместимость с армиями стран-членов НАТО, чтобы лучше с ними взаимодействовать во время учений и совместных операций», – говорит эксперт-международник Марианна Фахурдинова.

Она уточняет, что стопроцентное выполнение стандартов вообще невозможно: «Не у каждой страны есть все виды войск, либо национальные стандарты могут быть лучше, чем стандарты НАТО», – таким образом, ни одна страна Альянса не придерживается стандартов на все 100%. У Германии это – 91%, у Британии, Франции – около 80%, а это государства, стоявшие у истоков военного блока. У новых членов показатель ощутимо ниже: Албания – 29%, Черногория – 22%, Северная Македония – все еще не вышла на 1-процентный уровень!

Именно поэтому темп движения Украины аналитик оценивает высоко. Более того, в последнее время он увеличился – Украина становится в движении к НАТО более системной.

«За последние полтора года было внедрено сто стандартов, а за предыдущие 5 лет – 200», – говорит Марианна Фахурдинова.

А что такое вообще стандарты НАТО?

Это, по сути, свод правил: как военные должны действовать, каким должен быть вес амуниции, как обозначать на картах врагов и союзников (кстати, здесь интересно: если враг обозначается красным, а союзники – синим, то раньше все было наоборот – как в российской армии).

Касаются стандарты Альянса и сферы обеспечения – администрирование, качество питьевой воды, правила оформления документов. Конечно, звания офицерско-сержантского состава.

Первые стандарты НАТО в армии Украины датируются еще 2004-2006 годами, но их количество тогда было незначительным. «Бум» внедрения начался после российской агрессии на востоке Украины.

И что будет дальше?

На фоне стягивания Россией войск к украинской границе Владимир Зеленский попросил всех партнеров на Западе – президента США Джо Байдена, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Канады Джастина Трюдо – дать Украине План действий по членству в НАТО. В США ответили, что решение принимает Альянс – и Киеву еще нужно провести реформы. Однако Литва заявила, что предложит обсудить вопрос Украины на саммите НАТО в июне.

В Кремле на старания Зеленского ответили, что «это еще больше ухудшит ситуацию».

«Нам важно отправить им сигнал. Брюссель – это 30 членов. Каждый член самостоятельно принимает решение относительно этой процедуры. Нужен консенсус. Естественно, что Россия – Лавров, Путин, Песков – пугают НАТО, что если вы будете двигаться в строну привлечения Украины и Грузии, это будет еще большее ухудшение отношений. Они шантажируют НАТО будущей ядерной войной – что они уже часто делали», – говорит эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко.

Россия, по его мнению, будет использовать Донбасс как сдерживающий фактор движения Украины в НАТО, устраивая эскалации. Но в долгосрочной перспективе отстоять суверенитет государства можно только так.

«Закончить войну на Донбассе – это точно стать членом НАТО», – констатирует эксперт. Нужно быть готовыми к тому, что получение ПДЧ – процесс длительный. Важнее практическое вмешательство: нужно просить у НАТО «участия 24/7», считает Валерий Кравченко, – это учения, присутствие инструкторов из стран-членов НАТО в воздухе, на воде и на земле, а также материально-техническая помощь – например, с ПВО.

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