Голова Військового комітету НАТО прибув із візитом в Україну – Генштаб

До України із візитом прибув голова Військового комітету НАТО, головний маршал авіації Стюарт Піч, повідомив 7 квітня Генштаб Збройних сил України.

За повідомленням, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася зустріч Піча із головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковником Русланом Хомчаком.

«Ваш візит є переконливим свідченням тієї уваги, яку керівництво Альянсу та Ви особисто приділяєте питанням розвитку відносин нашого особливого і, без перебільшення, стратегічного партнерства. Із задоволенням хотів би відзначити, що співробітництво між Збройними силами України та НАТО і країнами-партнерами характеризується високою динамікою і продовжує набирати обертів», – сказав Хомчак.

Як повідомили у Генштабі, сторони обговорили ситуацію на Донбасі й загальну безпекову ситуацію довкола України. Також ішлося про стан реформування Збройних сил і про трансформацію системи підготовки відповідно до підходів НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, сказавши, що ПДЧ для України «стане справжнім сигналом для Росії».

«Пане Столтенберґ, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі – ред.) для України стане справжнім сигналом для Росії», – написав Зеленський у твітері.

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.