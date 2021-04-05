США запросили у Москви пояснення щодо провокацій на кордоні з Україною – речник Держдепартаменту

Сполучені Штати Америки запросили у Росії роз’яснення з приводу провокацій на кордоні з Україною, повідомив 5 квітня речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає «Голос Америки».

За його словами, йдеться про концентрацію російських військ, про яку неодноразово повідомляли раніше.

Також Нед Прайс наголосив, що США стоять пліч-о-пліч зі своїм партнером – Україною – перед спробами залякування з боку Росії.

«Ми попросили Росію дати пояснення цим провокаціям. Але більш важливим є те, що ми направили нашим українським партнерам сигнал, покликаний знову запевнити їх (в нашій допомозі), – сказав речник Держдепартаменту.

У США викликають занепокоєння будь-які спроби Москви залякати Україну, де б ці спроби не здійснювалися: на російській території чи на території України, додав Прайс.

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі і в Криму».

4 квітня верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив владу України «в непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія «переміщує війська в межах власної території на свій розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

Такою була його реакція на те, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Захід-2021» стягує з усієї території тактичні групи до східних кордонів України.

Хомчак також відзначав, російські війська, які перекидали в анексований Крим з Новоросійська і Ставрополя на навчання в березні, продовжують залишатися на півострові.