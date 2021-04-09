МЗС і Міноборони розповіли іноземним послам про загострення на Донбасі

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко поінформували голів іноземних дипломатичних місій в Україні про ескалацію ситуації на Донбасі, концентрацію російських військ на кордонах України і в окупованому Криму. Про це Боднар написав у твіттері 9 квітня.

«Вчергове наголосили на відданості України політико-дипломатичному врегулюванню конфлікту з РФ. Водночас Україна рішуче боронитиме суверенітет та територіальну цілісність у разі російського наступу», – додав він.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.