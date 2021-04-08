США можуть відправити в Чорне море кораблі на знак підтримки України

США розглядають можливість відправлення в Чорне море військових кораблів на знак підтримки України, повідомляє CNN із посиланням на неназваного представника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

Представник Пентагону в розмові з телеканалом уточнив, що американський військово-морський флот присутній у Чорному морі. Розміщення додаткових кораблів, за його словами, буде для Росії особливим сигналом, який покаже, що США уважно стежать за тим, що відбувається на сході України.

CNN пише, що, відповідно до конвенції від 1936 року, Вашингтон повинен за два тижні повідомити Туреччині про намір зайти в Чорне море. Інформації про те, чи направлене повідомлення Анкарі, телеканал не має.

Представник Міноборони також повідомив, що США продовжать розвідувальні польоти в міжнародному просторі і стежитимуть за активністю російського флоту в Чорному морі і військ в окупованому Криму. За словами військового, Вашингтон поки що не розглядає розміщення російських військ поблизу кордону з Україною як готовність до наступу.

Про те, що США стурбовані діями Росії біля кордонів з Україною, також заявила речниця Білого дому Джен Джен Псакі.

Раніше сьогодні канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити чисельність російських військ біля кордону з Україною. Про це вона сказала під час телефонної розмови з Путіним.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.