У Кремлі заявили, що вступ України в НАТО лише погіршить ситуацію на Донбасі

Вступ України в НАТО лише погіршить ситуацію на Донбасі, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ в НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей», – заявив Пєсков.

Він вважає, що для кількох мільйонів людей на непідконтрольних Україні територіях Донбасу членство в НАТО «є глибоко неприйнятним».

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

Зеленський наголосив, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а план дій щодо членства в альянсі стане справжнім сигналом для Росії.