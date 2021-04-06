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06 квітня 2021, Київ 15:10
Новини | Політика

У Кремлі заявили, що вступ України в НАТО лише погіршить ситуацію на Донбасі

Пєсков вважає, що для кількох мільйонів людей на непідконтрольних Україні територіях Донбасу членство в НАТО «є глибоко неприйнятним»

Вступ України в НАТО лише погіршить ситуацію на Донбасі, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою. З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ в НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей», – заявив Пєсков.

Він вважає, що для кількох мільйонів людей на непідконтрольних Україні територіях Донбасу членство в НАТО «є глибоко неприйнятним».

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

Зеленський наголосив, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а план дій щодо членства в альянсі стане справжнім сигналом для Росії.

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